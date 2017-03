1-2-Switch - Das sind die 5 besten Spiele der Minigame-Sammlung

Das sind die 5 besten Minigames in 1-2-Switch.

Zum Launch der Nintendo Switch ist auch die Minispielsammlung 1-2-Switch erschienen. Aber während das Spiel auf der einen Seite sehr schön zeigt, welch beeindruckende Technik in den kleinen Joy-Con steckt, enttäuscht 1-2-Switch auf der anderen Seite mit fehlender Langzeitmotivation und fehlenden Einstellungsmöglichkeiten. Details dazu lest ihr in meinem Test zu 1-2-Switch.

Aber keine Sorge, Spaß kann man mit dem Partyspielchen definitiv haben. Und damit ihr euch direkt die spaßigsten Perlen unter den 28 Minigames herauspicken könnt, habe ich im Folgenden die fünf meiner Meinung nach besten Spiele aufgeführt.

Kugelschätzen

Dieses Minispiel ist wohl die bisher beste Demonstration der HD-Rumble-Funktion der Joy-Con. In einer Kiste rollen virtuelle Kugeln umher. Anhand der Vibrationen muss man erraten, wie viele es sind. Bei Gleichstand gibt es eine Entscheidungsrunde. Es ist immer wieder aufs neue verblüffend, wie gut die Kugeln simuliert werden.

Würfelglück

Zwei Würfel werden verdeckt gewürfelt, durch Vibrationen bekommt man die Augenzahl des anderen angezeigt. Man kann bis zu drei mal würfeln, bis man den virtuellen Würfelbecher mit den Joy-Con aufdeckt. Bei Würfelglück gewinnt, wer am besten bluffen kann. Glaubt man dem anderen, der einem rät noch einmal zu würfeln, oder geht man auf Risiko? Witzig und spannend.

Schwertkampf

Eigentlich ganz simpel. Wer die meisten Schwertreffer beim Gegner landet, gewinnt. Knifflig wird es allerdings durch die Blocken-Taste, außerdem erkennen die Joy-Con horizontale und vertikale Schwerthiebe sehr präzise. Zwei erfahrene Spieler können sich so recht spannende Duelle liefern, denn wildes Gefuchtel bringt nicht unbedingt den Erfolg.

Safeknacker

Ebenfalls eine wunderbare Demonstration für die Fähigkeiten der Joy-Con. Drei Schlösser des Safes müssen geknackt werden, indem ihr den Controller rotiert. An der Stelle, an der es eine leichte Vibration gibt, muss man den Joy-Con kurz in Position halten, dann ist ein Schloss geöffnet. Die Mischung aus Geschicklichkeit und Geschwindigkeit ist bei Safeknacker besonders reizvoll.

Schatzkiste

In Schatzkiste gilt es, die namensgebende Kiste voll Gold und Juwelen möglichst schnell aus einer Kette zu befreien. Dafür dreht ihr den Joy-Con um die eigene Achse, was manchmal ziemlich knifflig sein kann. Wie bei Safeknacker fasziniert mich bei diesem Minispiel die Mischung aus Geschicklichkeit und Geschwindigkeit, gepaart mit der wirklich guten Erkennung der Switch-Controller. Unbedingt ausprobieren!

Dies sind meine fünf persönlichen Top-Spiele aus 1-2-Switch.

Habt ihr eigene Favoriten? Und wenn ja, welche sind das? Schreibt es in die Kommentare!

