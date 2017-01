1. Retrobörse für Videospiele in München - Großer Gebrauchtmarkt für Oldiefans am 11. Februar

Seit 2005 finden in Deutschland Retrobörsen statt, nun schafft es die Veranstaltung auch nach München. Am 11. Februar dürfen Spielefans ab 11 Uhr in der Nachtkantine (Nähe Ostbahnhof) nach klassischen Konsolen von Vectrex, VCS und Co. bis Dreamcast und PS2, Spiele-Oldies und seltenem Merchandise wie Postern oder Soundtracks stöbern.

Wer in München und Umgebung wohnt (oder zufällig gerade in der Nähe ist), und einen Draht zu Videospielkultur hat, sollte definitiv mal vorbeischauen. Und wer weiß, eventuell kann man auch den einen oder anderen GamePro-Redakteur treffen, der sich dort herumtreibt.

Die Veranstaltungsdaten noch einmal in Kurzform:

11.2.2017

Nachtkantine (Kultfabrik-Gelände, Zugang über Grafinger Str. 6)

Geöffnet von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Mehr Infos: Retrobörse auf Facebook