Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Schon wieder ist eine Woche vorbei und mit ihrem Ende haben wir endlich Zeit für ein paar Spiele. Wir verraten euch, mit was wir uns so am Wochenende beschäftigen und wollen wissen, was eure Konsole zum Glühen bringt.

Von Rae Grimm |

Am Wochenende spielen wir unter anderem die Beta von Infinite Warfare

Eine weitere Woche ist ins Land gezogen und wir feiern ihr Ende, indem wir uns zurücklehnen und uns einem unserer liebsten Hobbys widmen. Wie jede Woche verraten wir euch, was wir dieses Wochenende so zocken werden und wollen natürlich auch von euch wissen, mit was ihr euch spielerisch so beschäftigt.

Obwohl in Berlin am Wochenende Comic Con ist, werde ich versuchen, ein paar Spiele in meine freien Stunden zu quetschen. Einmal werde ich ein wenig Zeit mit der Beta von Call of Duty: Infinite Warfare verbringen, allerdings plane ich mit der frisch veröffentlichten PlayStation VR-Brille auch einen Trip in die virtuelle Realität. Allem voran interessieren mich dabei Batman: Arkham VR und EVE: Valkyrie, aber je nach Zeit werden es nicht meine einzigen VR-Erfahrungen am Wochenende bleiben. Weniger Schlaf, mehr Comics und Spiele!

Tobi hingegen hat das Vergnügen, sich bereits vor dem offiziellen Launch ausführlich mit Battlefield 1 zu beschäftigen. Auch Mirco bleibt den Shootern treu und wirft mit der Beta von Call of Duty: Infinite Warfare einen Blick auf den Konkurrenten von Activision. Wenn er nicht gerade auf dem Schlachtfeld ist, dann spielt er zudem Dragon Quest Builders. Für Tim geht es mit dem FIFA 17 Story-Modus auf den Rasen. Hannes mag es hingegen musikalisch und er begibt sich in Thumper auf einen rhythmischen Gewalttrip. Dom gruselt sich währenddessen durch sämtliche VR-Horror-Spiele, die er so finden kann, unter anderem Here They Lie. Auch Kai beschäftigt sich am Wochenende ausgiebig mit PlayStation VR und freut sich vor allem darauf, in Arkham VR zu Batman zu werden.

Und nun seid ihr an der Reihe: Was zockt ihr am Wochenende?