7-Jähriger fälscht Schulbrief - Ihm drohe der Rauswurf, weil er zu wenig zockt

Wusstet ihr, dass man von der Schule fliegen kann, wenn man zu wenig Videospiele spielt?

Nathan ist ein 7-jähriger Schulanfänger. Zwar hat er gute Noten in allen Fächern, aber anscheinend lassen ihn seine Eltern eindeutig zu wenig Videospiele spielen. DIE SCHULE schrieb den Eltern des Jungen nämlich einen Brief, demzufolge Nathan extra hart für das Fach VIDEOSPIELE lernen müsse – wenn es sein muss, auch die ganze Nacht. Falls nicht, würden sie riskieren, dass Nathan von der Schule fliegt!

Der handschriftliche Brief, der natürlich vom Schüler selbst stammt, sorgt derzeit nicht nur bei den Eltern für Erheiterung, sondern auch auf Reddit und imgur, wo das Foto des "Beschwerdebriefs" hochgeladen wurde:

"Übersetzung (inkl. Rechtschreibfehler): Liebe Eltern, Nathan schlägt sich gut in allen Fächern, außer im Fach VIDEOSPIELE! Falls er nicht die ganze Nacht wach bleibt und Videospiele spielt, wird er wahrscheinlich aus der Schule geworfen!!! Bitte lassen Sie ihn dringend die ganze Nacht wach bleiben & fangen Sie damit am besten noch heute an! Er darf alles spielen was er möchte, Computer, Wii, iPod, iPad, iPhone & alle anderen elecktronicken Geräte.



Von, Der Schule"