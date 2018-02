Auf einem Event hat Publisher Focus Home Interactive das kommende Action-Adventure A Plague Tale: Innocence vorgestellt, das uns vor allem durch den großen Kontrast zwischen der düsteren Spielwelt und den jungen Protagonisten Amicia (13 Jahre) und Hugo (5 Jahre) im Gedächtnis geblieben ist.

Story & Gegner

Der erste Teil der neuen Spielreihe katapultiert uns ins pestverseuchte Mittelalter des 14. Jahrhunderts, in dem das verwaiste Geschwisterpaar ums Überleben kämpft. Amicia und Hugo müssen im vom Krieg gezeichneten Frankreich nicht nur vor Soldaten der Inquisition fliehen, sondern sich auch der tödlichen Gefahr der Pest stellen.

In A Plague Tale: Innocence wimmelt es nur so von gefräßigen Rattenschwärmen, die allgegenwärtig in der finsteren Spielwelt auf neue Opfer lauern. Jeder, der sich den hungrigen Nagern nähert, wird von ihnen verschlungen. Wie wir im ersten Teaser-Trailer zum Spiel sehen, kann nur das Licht die unheilbringenden Tiere fernhalten.

Das Gameplay

Das Action-Adventure zeichnet sich größtenteils durch Rätsel und Stealth-Passagen, aber auch durch Kämpfe aus. Wir spielen als 13-Jährige Amicia, die sich und ihren Bruder naturgemäß nicht durch rohe Kraft, sondern durch ihre Intelligenz am Leben halten muss.

In den 17 Kapitel und 10 bis 12 Spielstunden, die uns das düstere Action-Adventure vorsetzt, treffen wir auch auf anderen Waisenkindern, die uns als Verbündete zur Seite stehen.

Sein Release feiert A Plague Tale: Innocence 2019 für PS4, Xbox One und PC.