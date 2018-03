A Way Out verspricht ein einzigartiges Koop-Erlebnis zu werden. Gemeinsam mit einem Freund brechen wir schon sehr bald auf PS4 oder Xbox One aus dem Gefängnis aus. In einem Interview mit GamePro verrät Game Director Josef Fares jetzt, was das Spiel im Vergleich zu anderen Multiplayer-Titel so besonders macht.

Bloß keine austauschbaren Charaktere

Viele Koop-Spiele setzten auf ein Drop In- und Drop Out-System. Fares wollte aber ein Spiel mit Charakteren, die eine eigene Persönlichkeit haben. Figuren, die gemeinsam eine Geschichte erleben und nicht einfach austauschbar sind. Der Director verrät:

"Ich bin der Meinung, dass es kein Spiel wie AWO gibt - wie es die Story zwei Spielern gleichzeitig erzählt. Die meisten Splitscreen-Spiele (z.B. Shooter) haben eigentlich nur eine einzige Mechanik, wenn man zusammen zockt. "

"In AWO spielst du aber einen Charakter mit eigener Persönlichkeit, der anders auf alle NPCs und Situationen reagiert. Du baust eine Verbindung mit dieser Person auf. Das ist der große Unterscheid. "

Wenn wir gemeinsam mit einem Kumpel eine Geschichte erleben wollen, sei es das richtige Spiel für uns, betont Fares. Der Director persönlich empfiehlt AWO übrigens im Couch-Koop statt im Online-Multiplayer zu spielen.

Ob Fares Versprechen sich wirklich bewahrheiten, können wir ab dem 23. März 2018 selbst herausfinden. Dann feiert das Koop-Abenteuer nämlich seinen Release für PS4, Xbox One und PC. Unser erstes Vorab-Fazit zu A Way Out könnt ihr hier nachlesen. Unseren Test zu A Way Out könnt ihr pünktlich zum Release erwarten.