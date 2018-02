Activision - Publisher verspricht weitere Remaster bekannter Franchises

Der enorme Erfolg der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sowie der Remastered-Version von Call of Duty 4: Modern Warfare hat bei Activision Blizzard Spuren hinterlassen. Im Rahmen eines Finanzberichts hat der Publisher angedeutet, dass für das Jahr 2018 noch weitere Remaster bekannter Franchises aus dem eigenen Portfolio folgen sollen.

"Wir planen den Release von World of Warcraft: Battle of Azeroth und unserem neuesten Call of Duty-Ableger in der zweiten Hälfte von 2018. Zusätzlich planen wir stetig neue Inhalte für unsere verschiedenen Franchises, inklusive Erweiterungen für Hearthstone sowie Destiny 2, In-Game-Events für Overwatch und Karten-Packs für Call of Duty: WW2, außerdem Releases von Remastered-Versionen einiger Titel aus unserer IP-Bibliothek."