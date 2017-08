Agent - Angebliches Artwork zum verschollenen Rockstar Games-Projekt aufgetaucht

Kommt es nun oder kommt es nicht? Das Agent-Projekt, dass die Entwickler von Rockstar Games schon auf der E3 2009 ankündigten, führt seit Jahren ein Schattendasein, ohne dabei aber offiziell eingestellt zu werden. Noch immer findet sich die Produktseite des PS3-exklusiven Spionage-Titels auf der Homepage des Studios und immer wieder taucht angebliches Material zum Spiel auf.

Und genau das scheint jetzt wieder passiert zu sein, denn auf dem Twitter-Kanal Bully 2 Info, der schon Konzeptzeichnungen zum möglichen Canis Canem Edit-Nachfolger leakte, ist nun auch Artwork zu Agent aufgetaucht.

Auf den unbestätigten Bilder sehen wir einen Mann im Anzug, der auf einer verschneiten Straße neben einem Auto steht, das sich offenbar überschlagen hat. Im Hintergrund brennt ein abgestürzter Hubschrauber, möglicherweise hat sich hier also gerade eine brenzlige Verfolgungsjagd abgespielt. Die Schlaghosen des bewaffneten Protagonisten deuten auf ein Setting in den 1970er Jahren hin, was zum geplanten Kalter Krieg-Szenario passen würde.

Ein weiteres Bild zeigt einen bewachten Tunneleingang, der sich möglicherweise in Österreich befinden könnte. Zumindest deuten dies die Flaggen und Wappen an. Auf der linken Seite stehen mit MGs bewaffnete Fahrzeuge, während auf der rechten Seite Platten abgeladen werden, mit denen offenbar der Tunnel versiegelt werden soll.

Die Bilder sind unbestätigt und wir wissen auch nicht, wie neu sie tatsächlich sind. Daher solltet ihr den angeblichen Leak mit Vorsicht genießen und darauf hoffen, dass Rockstar doch noch irgendwann etwas offizielles zum Spiel verrät.

Wartet ihr noch immer auf Agent?