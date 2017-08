Alien: Covenant-Sequel - Dreharbeiten starten laut Ridley Scott 2018

Regisseur Ridley Scott bringt in wenigen Tagen sein Prometheus-Sequel Alien: Covenant in die Kinos. Und während die ersten Kritiken eintrudeln, spricht der Filmemacher in diversen Interviews über die Zukunft der Alien-Reihe und wie es mit seiner mehrteiligen Vorgeschichte zum Science-Fiction-Horrorklassiker Alien aus dem Jahr 1979 weitergeht.

Mehr zu Alien Covenant: Die ersten Kritiken sind da

Nächster Alien-Film bereits in Arbeit

So arbeitet der 79-jährige Filmemacher bereits an einem weiteren Alien-Film, der die Entstehung des außerirdischen Monsters Xenomorph weiter ausführen soll. Laut einem früheren Interview trägt der Film den Titel Alien: Awakening und ist laut Scott zwischen Prometheus und Covenant angesiedelt. Dafür spricht, dass Alien: Covenant zehn Jahre nach Prometheus spielt. Der neue Film könnte diese Lücke füllen.

Jetzt bestätigt Scott im Gespräch mit IGN Großbritannien, dass die Arbeiten am Drehbuch vorangehen und er in 14 Monaten mit den Filmarbeiten beginnen möchte.

2 oder 4 weitere Alien-Filme geplant?

Doch bei dem einen Alien-Film wird es nicht bleiben. Geplant sind laut Scott noch weitere Filme, "bevor wir im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende von Alien andocken.", so Scott gegenüber Fandango im März.

Wie viele Filme es nun genau sein werden, lässt sich nicht klären. In den zahlreichen Interviews verstrickt sich der Filmemacher in die unterschiedlichsten Aussagen: Mal ist die Rede von vier Filmen, jetzt sollen es doch nur zwei Filme werden. Was nun genau stimmt, wird sich wohl erst mit der Zeit zeigen.

Mehr dazu: Alien 5 von Neill Blomkamp ist tot

Alien: Covenant - Bilder zum Kinofilm ansehen