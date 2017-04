Alien - Neues Prolog-Video The Crossing füllt die Lücke zwischen Prometheus und Alien: Covenant

Michael Fassbender in Alien: Covenant

Alien: Covenant startet am 18. Mai in den Kinos. Der Film von Ridley Scott stellt die Fortsetzung zu Prometheus dar, der seinerseits als Prequel zur altehrwürdigen Alien-Filmreihe gedacht ist. Wer sich immer noch fragt, was nach dem Ende von Prometheus eigentlich aus den Überlebenden geworden ist, kommt jetzt auf seine Kosten: Das Prolog-Video The Crossing schließt die Lücke zwischen den beiden Filmen.

Mehr: Alien: Covenant - Horrorfilm kommt auch mit eigenem VR-Ableger

Genau wie das andere bisher veröffentlichte Prologvideo zu Alien: Covenant solltet ihr euch auch dieses nicht entgehen lassen. Es empfiehlt sich, beide gesehen zu haben, bevor ihr euch den neuen Ridley Scott-Film im Kino anschaut. Keine Sorge: Allzu viel wird auch hier nicht verraten, vor Spoilern braucht ihr also keine Angst zu haben. Und es bleiben trotzdem noch mehr als genug Fragen offen.

Mehr: Alien: Covenant - Ridley Scott hat noch genug Ideen für sechs weitere Alien-Filme

Zumindest wissen wir jetzt aber ansatzweise, was Noomi Rapace als Dr. Elizabeth Shaw und Michael Fassbender als dem Androiden David widerfahren ist. Wir sind gespannt, wie sehr Dr. Elizabeth Shaw dann auch in Alien: Covenant mitmischt und ob sie womöglich sogar eine wichtige Rolle spielen könnte.

Wie findet ihr den Prolog?

Alle 23 Bilder ansehen