PS4, Xbox One & Co. - Neuer Universal-Controller will alle anderen Gamepads überflüssig machen

Wer mehrere Konsolen an den Fernseher angeschlossen hat, kämpft nicht nur gegen den allgegenwärtigen Kabelsalat, sondern muss auch irgendwo die ganzen Controller unterbringen. Erst recht, wenn es etwas mehr sein darf und jeweils noch ein zweites oder gar drittes und viertes Gamepad dazukommt. Die Universal-Lösung solcher Luxusprobleme bietet Digital Depth mit dem All Controller an. Der erste, voll einstellbare Universal-Controller soll nämlich alle Geräte unterstützen: PS3, PS4, PC, Mac, Linux, Xbox 360, Xbox One, Android und iOS. Nintendo Wii-, Wii U- und Switch-Support wurde ebenfalls angekündigt.

Die Tastenbelegung des All Controllers kann vollständig frei belegt werden und das gute Stück soll sogar mit solchen Spielen funktionieren, die von Haus aus eigentlich nicht über Gamepad-Untertstützung verfügen. Der Controller selbst kommt mit einem Display daher, dass unter anderem den Akkustand anzeigt und diverse Einstellungsmöglichkeiten bietet. Zur Verbindung mit den meisten Konsolen nutzt der All Controller einen USB-Dongle, den wir an unseren Konsolen anschließen. Die restlichen Geräte lassen sich via Bluetooth verbinden, es gibt aber auch eine Kabel-Option.

Die zugehörige Kickstarter-Kampagne läuft noch bis Mitte September, hat ihr Finanzierungs-Ziel aber bereits erreicht. Im Mai nächsten Jahres sollen die ersten Controller ausgeliefert werden. Hier könnt ihr beim Crowdfunding mitmachen.

