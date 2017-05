Amazon Blitzangebote am 06. Mai - 43 Zoll UHD TV, Battlefield 1, Xbox One S Bundle

Hisense 43 Zoll UHD

Heute bekommt ihr von Hisense einen 43 Zoll UHD Fernseher in den Amazon Blitzangeboten. Dieser ist bereits jetzt relativ günstig und wird dann noch einmal etwas im Preis fallen. Der Hisense H43MEC3050 verfügt auch über einen Triple Tuner der neuesten Generation. Die Bildwiederholfrequenz beträgt 800 Hz und dank Smart-TV stehen euch Apps wie Netflix oder Amazon Prime Video zur Verfügung.

Hisense H43MEC3050 43 Zoll UHD Fernseher ab 14:29 Uhr

Tagesangebote mit Xbox One S und Battlefield 1

Amazon hat heute zudem wieder interessante Tagesangebote. So bekommt ihr die Xbox One S 500 GB zusammen mit Minecraft und Prey Day One Edition für nur 289,99 Euro. Die Xbox One S ist mit ihrem 4K-Blu-ray-Laufwerk die perfekte Ergänzung für jeden 4K-Fernseher.

Prey konnte in unserem Test eine Wertung von 85 erreichen und ist ein anspruchsvolles Actionspiel. Für genügend Spielspaß ist bei diesem Spiel auf jeden Fall gesorgt.

Xbox One S 500 GB + Minecraft + Prey Day One Edition für nur 289,99 Euro

In den weiteren Tagesangeboten bekommt ihr ein PS4 Slim Bundle mit Prey und die Battlefield 1 Collector's Edition.

Weitere Blitzangebote: