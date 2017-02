Amazon Blitzangebote am 07. Februar - Mafia 3, Titanfall 2 und Rock Band 4 für PS4

Dank Season Pass der Mafia 3 Collector's Edition könnt ihr euch auf die kommenden Story-DLCs freuen.

"This is for the Players" - Getreu diesem Motto scheint Amazon heute seine Blitzangebote ausgesucht zu haben. Entsprechend gibt es für alle Freunde der PS4 die Mafia 3 Collector's Edition, Titanfall 2 und Rock Band 4 im Angebot. Zusätzlich können sich Besitzer der PS3 über FIFA 17 freuen.

Mafia 3 Collector's Edition ab 17:30 Uhr

Gerade Titanfall 2 besticht durch seine durchgehend sehr guten Kritiken und ist ein Shooter, der nicht nur grafisch zu überzeugen weiß, wie unser Mirco Kämpfer in seinem Fazit zum Spiel urteilt:

"Allein die Kampagne! Was hier spielerisch an Abwechslung und Kreativität geboten wird, lehrt selbst Call of Duty oder Battlefield 1 das Fürchten. "

Titanfall 2 ab 19:25 Uhr

