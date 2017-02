Amazon Blitzangebote am 08. Februar - Gears of War, Gears of War 4 & Rare Replay für Xbox One

Gears of War und Gears of War 4 gibt es heute jeweils in der Ultimate Edition im Blitzangebot.

Für Freunde geballter Action bietet das heutige Amazon Blitzangebot gleich zwei Kandidaten für die Xbox One an. Die Gears of War Ulitmate Edition beinhaltet dabei den ersten Teil der Serie. Dieser ist grafisch überarbeitet und lässt sich daher in 1080p und 60 FPS spielen. Zudem beinhaltet die Ultimate Edition fünf neue Kapitel der Kampagne, alle DLC Karten und neue Multiplayer-Modi wie Team Deathmatch und King of the Hill.

Gears of War Ultimate Edition ab 10:19 Uhr

Zudem gibt es die Gears of War 4 Ultimate Edition im Blitzangebot. Diese beinhaltet den Season Pass und ein limitiertes Steelbook. Darüber hinaus sind auch Rare Replay für die Xbox One und Pokémon Rumble World für den Nintendo 3DS im Angebot.

Gears of War 4 Ultimate Edition ab 12:19 Uhr

Weitere Blitzangebote: