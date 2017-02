Amazon Blitzangebote am 09. Februar - WWE 2K17, Killer Instinct, Gears of War 4 & ReCore

Wrestling Fans aufgepasst: WWE 2K17 gibt es heute in den Amazon Blitzangeboten.

Erneut dürft ihr euch auf ein paar tolle Xbox One-Spiele in den Amazon Blitzangeboten freuen. Den Anfang machen heute dabei Gears of War 4 und Killer Instinct Definitive Edition. In dieser Edition erhaltet ihr 26 Charaktere und 20 Level aus Season 1 bis 3, Killer Instinct Classic 1 und 2, den Killer Instinct Original Soundtrack und den Bonus Skin Pack Gold Gargos.

Gears of War 4 Xbox One ab 10:20 Uhr

Zu diesen Angeboten gesellen sich darüber hinaus auch ReCore und WWE 2K17 Steelbook Edition. WWE 2K17 wird allerdings erst heute Nacht um 0:24 Uhr im Angebot sein. Insgesamt ist damit für Fans von Action, Abenteuer und Sport heute alles dabei. Daneben gibt es für den Nintendo 3DS auch 7th Dragon 3 Code: VFD im Blitzangebot.

ReCore Xbox One ab 12:20 Uhr

Weitere Blitzangebote:

WWE 2K17 Steelbook Edition Xbox One ab 00:24 Uhr