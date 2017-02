Amazon Blitzangebote am 17. Februar - Call of Duty: Infinite Warfare-Fanbox, Mafia 3 für PS4

Die Call of Duty-Fanbox beinhaltet unter anderem eine Jackal Messenger-Tasche.

In den Amazon Blitzangeboten gibt es heute eine Huge Crate Fanbox für Fans von Call of Duty: Infinite Warfare. Diese Box enthält einiges an Merchandise. So findet ihr darin eine Retribution-Mütze, eine Jackal Messenger-Tasche, eine LED-Taschenlampe, einen Anstecker, eine limitierte Auflage Kunstkarten und einen Lanyard. Für Call of Duty-Fans ist die Box auf jeden Fall einen Blick wert.

Call of Duty: Infinite Warfare Huge Crate Fanbox ab 19:39 Uhr

Des Weiteren habt ihr heute wieder die Chance, die Collector's Edition von Mafia 3 für PS4 zu ergattern. Diese enthält Mafia 3, den Season Pass, eine Nachbildung der Erkennungsmarke von Lincoln Clay, einen Glasuntersetzer aus Kunstleder, Kunstdrucke für Sammler, den offiziellen Soundtrack und die original Spielmusik auf Vinyl.

Mafia 3 Collector's Edition ab 17:29 Uhr

Weitere Blitzangebote: