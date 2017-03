Amazon Blitzangebote am 17. März - The Order: 1886 Blackwater Edition für PS4

In den heutigen Amazon Blitzangeboten könnt ihr euch The Order: 1886 in der Blackwater Edition für die PS4 sichern. Dabei handelt es sich um die ungeschnittene Version des Spiels.

von Kevin Nielsen,

17.03.2017 08:30 Uhr