Amazon Herbst-Angebote am 18. September - Agents of Mayhem & Cities: Skylines für PS4

Bei Amazon ist heute die Herbst-Angebote-Woche gestartet und dadurch wird es bis zum 25. September jeden Tag neue Angebote geben. Prime-Mitglieder erhalten jeweils 30 Minuten früher Zugang zu den Blitzangeboten. Für euch gibt es somit wieder einige interessante Blitz- und Tagesangebote.

Bei den Blitzangeboten bekommt ihr heute allen voran Agents of Mayhem für die PS4. Der Hero-Shooter bietet 25 Stunden Spielzeit und ist trotz einiger spielerischer Mängel einen Blick wert. Agents of Mayhem punktet vor allem mit einer vielfältigen Heldenriege, einer tollen Kampagne und viel Selbstironie. In unserem Test konnte das Spiel eine Wertung von 74 Punkten erreichen.

Agents of Mayhem, PS4 ab 16:05 Uhr

Des Weiteren bekommt ihr Cities: Skylines ebenfalls für die PS4 im Blitzangebot. Die Städte-Simulation war auf dem PC ein voller Erfolg und konnte bei den Kollegen der GameStar im Test eine Wertung von 89 Punkten abräumen. Zum Lieferumfang der PS4-Version gehört direkt die Erweiterung After Dark. Mit dieser wurde der Tourismus und das Nachtleben in das Spiel implementiert.

Cities: Skylines, PS4 ab 17:15 Uhr

Weitere Blitzangebote:

Aktuelle Tagesangebote:

Bei den Tagesangeboten erwarten euch vor allem Boxsets zu Filmen und Serien, die stark reduziert sind. Darunter Komplettboxen für Harry Potter, Der Herr der Ringe, Scrubs, Akte X - Die Serie, verschiedene Star Trek-Serien und mehr.

Tagesangebot: Boxsets (Filme und Serien) & Exklusives reduziert

Des Weiteren sind Fernseher von Samsung um bis zu 30% und Fitnessprodukte von Polar um bis zu 47% reduziert.

Bis zu 47% Rabatt auf Polar-Produkte

Bis zu 30% Rabatt auf Fernseher von Samsung

Alle Angebote bei Amazon