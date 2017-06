Amazon Blitzangebote am 19. Juni - Nintendo Switch Hardcases

Falls euch noch eine Tasche oder ein Case für die Nintendo Switch fehlt, habt ihr heute die Gelegenheit euch eines in den Amazon Blitzangeboten zu schnappen. Dabei gibt es zwei Hardcases im Angebot. Das Hardcase von Bestico bietet neben der entsprechenden Hülle auch einiges an Zubehör an.

So bekommt ihr eine zusätzliche Gamecard-Schutzhülle, drei Displayschutzfolien und eine Schutzhülle für die Joy-Con. Das Hardcase selbst verfügt über acht kleine Einschübe für Gamecards.

Bestico Nintendo Switch Hardcase + Zubehörset ab 17:45 Uhr

Weitere Blitzangebote:

