Amazon Blitzangebote am 26. Oktober - Tropico 5 für PS4, Nintendo Switch Tasche

Ihr könnt heute besonders günstig zum El Presidente eures eigenen Inselstaates werden. In den Amazon Blitzangeboten bekommt ihr Tropico 5 für die PS4. Es handelt sich dabei um die Day One Edition, die den offiziellen Tropico Reisepass, eine Postkarte und die DLCs Bayo del Olfato und The Big Cheese beinhaltet.

In Tropico 5 könnt ihr von der frühen Kolonialzeit bis zum 21. Jahrhundert spielen. Besonders der sehr ironische Humor in Bezug auf das Leben eines Diktators zeichnet das Spiel aus.

Tropico 5, PS4 für 19,54 Euro

Des Weiteren gibt es von Keten ein Hardcase für eure Nintendo Switch. Das Case bietet Platz für bis zu 19 Spiele und natürlich für die Konsole selbst, sowie das Ladegerät. Damit ist die Konsole auch unterwegs optimal geschützt.

Keten Nintendo Switch Hardcase ab 09:49 Uhr

Weitere Blitzangebote:

Alle Angebote bei Amazon