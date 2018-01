Amazon Blitzangebote am 29. Januar - Hisense 60 Zoll UHD-Fernseher mit HDR10 und HLG

Auf der Suche nach einem neuen Fernseher bekommt ihr bei den heutigen Blitzangeboten einen interessanten Kandidaten. Amazon bietet euch heute den Hisense H60NEC5605 ab 17 Uhr günstiger an. Wie immer bei dieser Angebots-Kategorie ist vorher nicht bekannt um wie viel der Preis fallen wird.

Der Hisense bietet eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll und löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf. Darüber hinaus verfügt er über HDR10 und HLG, womit euch ein besonderes Fernsehererlebnis erwartet. Heutzutage kommt ein TV natürlich nicht mehr ohne ein Smart-TV-System aus. In diesem Fall handelt es sich um das VIDAA-System, mit dem ihr Amazon, Netflix, Twitch und Co direkt am TV abrufen könnt.

Schlussendlich bietet er einen Gaming-Modus, durch den der Input-Lag auf wenige Millisekunden reduziert werden soll.

Hisense 60 Zoll UHD-Fernseher, HDR ab 17 Uhr

