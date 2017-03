Amazon Blitzangebote am 31. März - Samsung 70 Zoll UHD TV, Battlefield 1 Collector's Edition für PS4

Mit seinen 70 Zoll in 4K-Auflösung und HDR bietet der Samsung KU6079 alles, was ihr zum Spielen an der Konsole braucht. Heute habt ihr die Gelegenheit ihn euch im Amazon Blitzangebot zu schnappen.

von Kevin Nielsen,

31.03.2017 10:30 Uhr