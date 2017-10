Animal Crossing: Pocket Camp - Süße Kult-Reihe kommt im November für iOS & Android

Wer es lieber ruhig mag und nicht viel Aufregung möchte, greift gern zu Titeln wie Harvest Moon oder Stardew Valley. Wem aber selbst das noch zu stressig ist, kann in der Animal Crossing-Reihe nun schon seit 16 Jahren die Seele baumeln lassen. Mit Animal Crossing: Pocket Camp hat Nintendo nun den ersten Mobile-Ableger der Lebenssimulation enthüllt, die noch in diesem Jahr für iOS und Android erscheinen soll.

Anders als in den bisherigen Animal Crossing-Ablegern ziehen wir nicht etwa in eine neue Stadt und freunden uns mit den Nachbarn an, sondern machen es uns auf einem Campingplatz gemütlich. Ansonsten scheint aber alles beim Alten geblieben zu sein. Der erste Trailer zum Spiel stellt ein paar der NPCs vor und zeigt einige der Aktivitäten, denen wir nachgehen können.

So können wir wieder zur Angel greifen und die regionalen Gewässer leerfischen, mit dem Netz auf Käferjagd gehen, Früchte sammeln und den anderen Campern Geschenke machen. Richtig spannend wird es natürlich dann, wenn wir unzählige Möbel und Tapeten einstreichen und unseren Wohnwagen einrichten. Offenbar können wir auch den Campingplatz selbst mit Verbesserungen aufwerten und beispielsweise einen Pool für alle bauen.

Das Mobile-Spiel soll gegen Ende November erscheinen und wird auch die Möglichkeit zu Miktrotransaktionen bieten. Voraussichtlich werden wir sogenannte "Leaf Tickets" mit Echtgeld kaufen können, um bestimmte Ressourcen aufzufüllen und Cooldowns zu beschleunigen. Ein Multiplayer ist ebenfalls bestätigt, in dem uns unsere Freunde besuchen können und wir Items mit ihnen tauschen.

In Australien scheint das Spiel allerdings schon online zu sein.

It's out for Australia on the Google Play store. pic.twitter.com/dIWXvpNu3D — James White (@Kin3tiK) October 25, 2017

Der Download von Animal Crossing: Pocket Camp wird kostenlos sein. Aktuell könnt ihr euch schon jetzt für die App im Google Play Store registrieren, um den Launch ja nicht zu verpassen.

