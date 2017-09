Anthem - Beta für den Bioware-Shooter bestätigt, aber es dauert noch

Zur Erinnerung: Anthem gilt ein bisschen als Biowares und EAs Destiny und wurde auf der E3 2017 angekündigt. Dann wurde es ruhig um das Online-Spiel, dank eines Tweets gibt es jetzt aber eine neue Info.

Anthem wird eine Beta erhalten - allerdings nicht in naher Zukunft. Immerhin liegt der Release des Spiels noch weit in der Ferne und es sei einfach zu früh für Details, so Jonathan Warner von Bioware. Es könnte gut sein, dass die Beta wie bei Star Wars: Battlefront 2 erst kurz vor Release stattfinden soll.

Yeah we'll have a beta! #PrepareForAdventure — Jonathan Warner (@Bio_Warner) September 27, 2017

Noch ist wenig bekannt über das Spiel, das Ende 2018 erscheinen soll. Bioware setzt erneut auf ein Sci-Fi-Setting, Live-Service und Multiplayer klingen aber eher nach Destiny als nach Mass Effect.

In einem Exo-Suit machen wir uns in die gefährliche Wildnis eines fremden Planeten auf, um wertvolles Loot zu ergattern. Anthem ist auf Vier-Spieler-Koop ausgelegt. Story-Fans dürfen aber auch gespannt sein: Die Geschichte kommt vom Autor von Mass Effect 1 und KotOR.

Alles, was ihr außerdem über Anthem wissen müsst, verraten wir euch hier.

