Auf der E3 2017 enthüllten die Mass Effect- und Dragon Age-Macher BioWare mit Anthem ihr neuestes Projekt, das aber kein reines Singleplayer-Spiel, sondern ein MMO-Light wie Destiny und The Division werden wird. Einiges wissen wir bereits über Anthem, zum Beispiel, dass es als Online-Service-Spiel mindestens zehn Jahre mit Content versorgt werden und trotz Multiplayer-Fokus genügend Anreize für Solo-Spieler bieten soll.

Anthem - Alles, was ihr über das neue BioWare-Spiel wissen müsst

Über die Story von Anthem ist hingegen so gut wie nichts bekannt - zum Leidwesen vieler Fans, für die doch gerade die Geschichte und Charaktere bei einem neuen BioWare-Spiel am wichtigsten sind. BioWares General Manager Aaryn Flynn hat gegenüber CBC Radio (via Wccftech) nun ein paar Worte mehr zur Story von Anthem verraten, die im Vergleich zu den Mass Effect-Spielen offenbar weniger komplex ausfallen wird:

"In der Story sind wir Menschen und Mitglieder einer Gruppe namens 'Freelancers' (Söldner), die die Menschheit weit draußen auf einem Alien-Planeten beschützen und retten. Die Story bewegt sich in einem Genre, das wir 'Science Fantasy' nennen - es ist sehr gut mit dem Star Wars- und dem Marvel-Universum vergleichbar, wo viele fantastische Dinge geschehen, wir uns aber nicht so sehr darüber wundern, warum und wie sie eigentlich geschehen. "

"Während es sich bei Mass Effect mehr um eine Hardcore-Science-Fiction-IP handelt, geht es in Anthem vielmehr darum, in einer opulenten und exotischen Welt, die euch wirklich gefangen nimmt, Spaß zu haben."

Anthem soll im Herbst 2018 für PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Was erhofft ihr euch von der Story von Anthem?

