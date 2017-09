Ark: Survival Evolved - Game of Thrones-Effektstudio startet Live Action-Miniserie

Ark: Survival Evolved gibt es nach langem Warten jetzt als Full Release. Das Dino-Survivalspiel hat den Early Access-Status verlassen und ist nun regulär erhältlich, auf PS4 Xbox One und dem PC. Im Rahmen der Veröffentlichung hat sich Studio Wildcard mit den Spezialisten des Effekte-Studios Pixomondo zusammengetan. Die zeichnen zum Beispiel für die Spezialeffekte in Game of Thrones oder Fast & Furios 7 verantwortlich. Aus der Kooperation ist offenbar eine ganze Reihe an Live Action-Videos zu Ark: Survival Evolved entstanden. Den Anfang macht ein äußerst sehenswerter Teaser-Trailer.

Darin sehen wir, wie ein nackter Mann am Strand einer unbekannten Insel erwacht. Die Szene dürfte allen, die Ark: Survival Evolved schon mal gespielt (oder den Trailer gesehen) haben, bekannt vorkommen. Es handelt sich allerdings um ein böses Erwachen, da der Herr direkt von einer schwer bewaffneten Frau begrüßt wird – die obendrein auch noch auf einem Dinosaurier reitet. So oder so ähnlich fühlen wir uns, wenn wir im Spiel einem hochstufigen und sehr viel besser ausgerüsteten Mitspieler begegnen.

Dass es nicht nur bei diesem kurzen Trailer bleibt, sondern noch mehr kommt, verraten die Macher in der Videobeschreibung. Mehr Episoden sollen in naher Zukunft erscheinen. Seht euch das Video an:

Wie findet ihr den Live Action-Trailer zu Ark: Survival Evolved von Pixomondo?