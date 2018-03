Arms - Game Director spricht über mögliche Fortsetzung

Das japanische Magazin Famitsu hat in seiner letzten Ausgabe ein Interview mit dem Arms-Director Kosuke Yabuki veröffentlicht, das in Auszügen von Nintendo Everything ins Englische übersetzt wurde. Yabuki sprach dabei über die Zukunft von Arms - und dabei auch über einen möglichen Nachfolger.

Arms 2 ist gar nicht so abwegig

Als der Game Director auf ein Sequel angesprochen wurde, wich er aus. Es sei noch zu früh für ein Arms 2, immerhin sei Arms nicht mal ein Jahr alt und sie arbeiten weiterhin an kleineren Updates. Das Team möchte aber über dieses Thema nochmal sprechen, wenn die "Zeit reif" sei und man für jeden eine "große Überraschung" machen könne.

Arms hat sich für Nintendo Switch über eine Million mal verkauft - nicht schlecht für eine völlig neue IP im Nischengenre der Fighting Games. Daher ist es nicht abwegig, dass Nintendo bereits am Nachfolger arbeitet. Schließlich erschien mit Update 5.0 das letzte große Inhaltspaket für Arms, die meisten Ressourcen könnten also bereits in Arms 2 fließen.

Arms - Screenshots ansehen

Auch wenn Arms keine neuen Inhalte mehr bekommt, arbeiten die Entwickler weiterhin an kleineren Patches. Yabuki möchte Arms in Zukunft "einfacher zu spielen" machen, verriet aber keine Details. Darüber hinaus soll das Kampfspiel bald in Korea auf den Markt kommen.

Arms erhielt in den letzten Monaten zahlreiche Updates mit neuen Kämpfern, Stages und Spielmodi. Auch ein Achievement-System ist nun enthalten. Unseren Test zu Arms lest ihr hier.