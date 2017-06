Am heutigen Freitag erscheint das Fighting Game Arms für die Nintendo Switch. Der Kniff am Spiel ist, dass eure Kämpfer ausfahrbare Arme haben, mit denen teils irrwitzige Aktionen und Kombinationen möglich sind. Wie sich Arms schlägt, könnt ihr in Mircos Test zum Spiel lesen.

Einer der Hauptkritikpunkte des Spiels ist der geringe Umfang. Umso erfreulicher, dass Nintendo regelmäßig neue Inhalte nachreichen möchte - sogar früher als erwartet. Wie Nintendo auf seinem amerikanischen Twitter-Account angekündigt hat, gesellt sich schon im Juli Max Brass als kostenloser DLC-Charakter zum Heldenroster dazu. Er ist im Grand-Prix-Modus stets euer Kontrahent im zehnten Kampf und somit, zumindest in den ersten drei Schwierigkeitsgraden, der Endgegner.

Nicht ganz so lange warten müsst ihr auf einen weiteren kostenlosen Inhalt warten. Noch im Juni wird dem Spiel mit einem Update ein Spectator-Modus hinzugefügt, in dem ihr euch Matches anderer Spieler anschauen könnt - das unterstreicht Nintendos E-Sport-Ambitionen für Arms.