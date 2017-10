Assassin's Creed - Der Kinofilm hat sich selbst zu ernst genommen, sagt Michael Fassbender

Der Assassin's Creed-Film mit Michael Fassbender konnte die Hoffnungen vieler Fans nicht erfüllen. Auch bei Kritikern blieb die Adaption hinter den Erwartungen zurück. Michael Fassbender, der die Hauptrolle in der Verfilmung spielt, erklärt jetzt in einem Interview, was seiner Meinung nach schief gelaufen ist und spricht darüber, wie die Chancen auf einen Nachfolger stehen. Der Film sei einfach nicht unterhaltsam genug gewesen und habe sich selbst zu ernst genommen.

"Es war auf jeden Fall nicht ideal. Ich glaube, wir haben da ein bisschen eine Gelegenheit verpasst. Also warten wir ab und sehen uns an, was sich Ubisoft ausdenkt. Aber im Moment weiß ich es nicht."

Das klingt nicht unbedingt zuversichtlich, aber eben auch nicht so, als sei es bereits ausgemachte Sache, dass es kein Sequel gibt. Sollte eine Fortsetzung kommen, hätte Michael Fassbender da auch direkt schon einige Verbesserungsvorschläge:

"Ich würde es unterhaltsamer machen, das ist wirklich die Hauptsache. Das Feeling des Films, ich denke, er hat sich selbst zu ernst genommen und ich würde die Action sehr viel schneller machen. Ich denke, es gibt drei Anfänge des Films, was ein Fehler ist."

Wie seht ihr das, stimmt ihr Michael Fassbender zu?

