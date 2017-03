Assassin's Creed: Empire - Gerücht: Release noch im Jahr 2017

Erscheint Assassin's Creed: Empire doch noch in diesem Jahr?

In den vergangenen Wochen und Monaten huschten regelmäßig Hinweise durchs Netz, dass Ubisoft an einem neuen Assassin's Creed-Ableger mit dem Beinamen Empire arbeitet, der uns in Ägypten meucheln lässt. Der Schweizer Online-Händler World of Games will nun das Release-Datum von Assassin's Creed: Empire wissen.

Auf der Website des Händlers ist das neue Kapuzenträger-Spiel für die PS4, Xbox One und den PC mit dem Termin 4. Quartal 2017 gelistet. Offiziell bestätigt ist das Release-Datum für Assassin's Creed: Empire nicht. Wir haben deshalb bei Ubisoft nachgefragt und werden euch auf dem Laufenden halten.

Ubisoft hatte vor geraumer Zeit angedeutet, dass die Assassin's Creed-Reihe noch ein weiteres Jahr eine Kreativpause einlegen und ein neuer Ableger erst 2018 erscheinen könnte.

Freut ihr euch auf das neue Assassin's Creed?