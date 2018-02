Assassin's Creed: Origins - Discovery Tour zensiert Brüste & Genitalien antiker Statuen

Mit dem kostenlosen "Discovery Tour"-Update (20 Euro für die Standalone-Version) können sich Assassin's Creed: Origins-Spieler entspannt zurücklehnen und das Alte Ägypten ganz ohne Feinde oder Kämpfe erkunden. Dadurch soll der aufwändige Recherche-Aufwand der Entwickler besser zur Geltung kommen und die Discovery Tour für Bildungszwecke nutzen lassen. Spielern ist nun aber ein seltsames Detail aufgefallen.

Alle Antiken Statuen im Spiel, die bloße Brüste oder Genitalien zeigen, werden im Discovery Tour-Modus zensiert und mit Muscheln bedeckt.

Vor allem die Tatsache, dass Assassin's Creed: Origins ein ESRB-Rating von M hat, also für Nutzer ab 17 Jahren ist, macht viele Spieler stutzig. Immerhin gab es auch im Hauptspiel nackte Statuen, die unverdeckt blieben.

Grund für die fehlenden Nippel und Genitalien ist aber das T-Rating für die Standalone-Version von Discovery Tour. Damit der lehrreiche Modus auch in Schulen eingesetzt werden kann, brauchte Ubisoft eine niedrigere Alterseinstufung und die gibt es eben nur mit Muscheln auf dem Penis. Gegenüber Polygon gab Ubisoft folgendes Statement ab:

"Discovery Tour wurde erstellt, um der maximalen Menge an Personen unterschiedlichen Alters und kultureller Herkünfte die Möglichkeit zu bieten, die längst vergangene Welt des Alten Ägyptens zu besuchen und über die Geschichte zu lernen. Wir haben Hand in Hand mit Lehrern und akademischen Institutionen zusammengearbeitet um die Inhalte so zurechtzuschneiden, damit sie für jedes Publikum geeignet sind, einschließlich jüngere Schüler, um auch die kulturellen Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern zu beachten."