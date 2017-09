Mit Assassin's Creed: Origins veröffentlicht Ubisoft nach einem Jahr Kreativpause im Oktober einen neuen Ableger der Meuchelmörderreihe, mit dem sich der französische Entwickler und Publisher auf Rollenspiel-Pfade wagt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist Origins kein reines Action-Adventure, sondern ein Action-Rollenspiel, das uns mit zahlreichen neuen Spielmechaniken wieder zurück ins Boot holen will.

So bringt Assassin's Creed: Origins neben Quests und einem überarbeiteten Kampfsystem, das an Dark Souls erinnert, einen neuen Skill-Tree mit sich, dessen Funktionsweise uns Heiko bereits in seiner E3-Preview erläutert hat: Während wir uns in der Robe des Assassinen Bayek durchs Spiel meucheln, steigen wir Level auf; bei jeder neuen Stufe gibt's einen Fähigkeitenpunkt, den wir benutzen können, um passive und aktive Skills freizuschalten. Der Fertigkeitenbaum selbst teilt sich in die drei Klassen Jäger, Seher und Krieger auf, die mit unterschiedlichen Skills daherkommen.

Ein neues Gameplay-Video, das YouTuber JorRaptor auf der gamescom 2017 aufgenommen und vor Kurzem veröffentlicht hat, zeigt uns den Skill-Tree von Assassin's Creed: Origins jetzt auch in Bewegtbildern. Unten könnt ihr euch das Video anschauen.

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC.

