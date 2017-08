Assassin's Creed: Origins - Stealth in den Missionen offenbar kein Zwang mehr

Mit Assassin's Creed: Origins wagt Ubisoft in vielerlei Hinsicht einen Neuanfang. Das umfasst neben dem neuen Setting und dem generalüberholten Kampfsystem noch einige andere Änderungen, über die sich viele Fans freuen dürften. Zum Beispiel verrät Director Ashraf Ismail in einer Gameplay-Session, dass einige besonders frustrierende Elemente der Vergangenheit angehören: Im neuen Assassin's Creed gelten Missionen nicht mehr automatisch als gescheitert, sobald wir das Areal verlassen oder entdeckt werden.

Stattdessen können wir offenbar nach Herzenslust aus Missions-Gebieten abhauen, um dann zurückzukehren, wann wir wollen. Wenn wir das Areal aus Versehen verlassen, wird die Mission nicht mehr automatisch beendet und als gescheitert betrachtet – eine echte Wohltat für geplagte Assassin's Creed-Jünger. Dasselbe soll für Situationen gelten, in denen wir entdeckt werden. Das klingt überraschenderweise so, als würde es in Assassin's Creed: Origins überhaupt keine Missionen mehr geben, in denen unentdecktes Schleichen obligatorisch ist.

Im kommentierten IGN-Video zum neuen Assassin's Creed sehen wir 18 Minuten Gameplay voller Kämpfe, Dialoge, Kamelreiten und noch sehr viel mehr. Das Spiel läuft auf einer Xbox One X und in 4K:

Was haltet ihr davon, dass unentdeckt bleiben anscheinend generell kein Zwang mehr ist?

