Assassin's Festival - Crossover zwischen Final Fantasy 15 & Assassin's Creed enthüllt

Wie auf dem offiziellen Blog von Ubisoft nachzulesen ist, besteht bereits seit über drei Jahren eine innige Freundschaft mit dem Team von Square Enix. Um dieser Freundschaft nun zu einem Höhepunkt zu verhelfen, von dem auch die Fans beider Teams etwas haben, wurde nun das Assassin's Festival angekündigt.

Am 30. August wird das Festival in der Welt von Final Fantasy 15 starten und all jenen ein besonders bekanntes AC-Gewand spendieren, die das Traum-Ei vom Moogle Chocobo Karneval-Event erhalten haben. Am folgenden Tag, dem 31. August, wird dann ein kostenloser Assassin's Festival-DLC für Final Fantasy 15 veröffentlicht, der die Stadt Lestallum für die Dauer es Events in einen Ort verwandelt, den wir so durchaus auch in der Welt von Assassin's Creed erwartet hätten - inklusive einiger Spezialaufgaben und erwerbbaren Items.

Was haltet ihr von der unerwarteten Kooperation?