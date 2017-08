Attack on Titan 2 - Erster Trailer enthüllt Sequel zur Titanen-Action

Attack on Titan wird nicht nur als Anime fortgesetzt, sondern auch das Videospiel erhält einen Nachfolger: Koei Tecmo hat Attack on Titan 2 mit einem ersten kurzen Trailer angekündigt. Das Spiel soll Anfang 2018 veröffentlicht werden, es wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben, für welche Plattformen es erscheint. Storytechnisch setzt es offenbar dort an, wo der erste Teil aufgehört hat.

Die Screenshots machen außerdem deutlich, dass wir es in Attack on Titan 2 offenbar mit den Ereignissen aus der zweiten Staffel des Anime zu tun bekommen. Auf dem sowie auf der Manga-Reihe basiert das Spiel. Die Anime-Serie feierte 2013 Premiere, schaffte es bei uns aber erst 2016 ins Fernsehen – quasi pünktlich zum Release von A.O.T. Wings of Freedom.

Entwickelt wird Attack on Titan 2 von Omega Force, die bereits Spiele der Dynasty Warriors-Reihe gemacht haben. Seht euch den neu veröffentlichten Teaser-Trailer an:

