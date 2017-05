Avatar - Release-Termin eingegrenzt: Spiel kommt nicht vor 2020

Filmemacher James Cameron will Avatar 2 im Dezember 2017 in die Kinos bringen, zu einem ähnlichen Zeitpunkt dürfte auch das Avatar-Spiel erscheinen.

Gestern gab Ubisoft bekannt, welche AAA-Spiele der Publisher in den kommenden Monaten veröffentlichen will. Noch vor dem 31. März 2018 sollen ein neues Assassin's Creed, Far Cry 5, The Crew 2 und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheinen. Zwischen dem 1. April 2018 und dem 31. März 2019 will Ubisoft wiederum vier AAA-Spiele auf den Markt bringen - drei Spiele sollen auf etablierten Marken basieren, eines ein neues Franchise begründen.

Vom Spiel zur Blockbuster-Reihe Avatar, das im Februar 2017 angekündigt wurde, verliert der aktuelle Finanzbericht des Publishers hingegen kein Wort. Und das aus gutem Grund.

Nach einigem hin und her startet Avatar 2 erst im Dezember 2020 in den Kinos, an diesem Termin dürfte sich auch das Spiel orientieren. Wie Ubisoft gegenüber IGN bestätigt, werde das Avatar-Spiel nicht vor dem Geschäftsjahr 2021 auf den Markt kommen - also nicht vor dem 1. April 2020.

Die Entwicklung des Avatar-Spiels übernimmt The Division-Entwickler Massive Entertainment, die dafür erneut auf ihre Snowdrop-Engine setzen. Für welche Plattformen das Spiel erscheint, ist bislang nicht bekannt.

Avatar - Trailer: Das »The Division«-Studio entwickelt ein Spiel zum Film