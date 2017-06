In Avengers: Infinity War treten die Avengers gegen Thanos an. Der Kampf dürfte es in sich haben, einigermaßen episch werden – und sich dabei über zwei Filme erstrecken. Die Verträge einiger Schauspieler aus dem MCU laufen nach den beiden Inifinity-Filmen aus und auch Story-technisch bietet der Abschluss des großen, alles umspannenden Infinity War-Storybogens eine gute Gelegenheit, sich von einigen Charakteren zu verabschieden. Das bestätigt auch Kevin Feige, der Präsident der Marvel Studios.

Auf die Frage hin, ob Infinity War das "letzte Kapitel" einiger "geliebter" Charaktere sein werde, antwortet er mit einem klaren und eindeutigen "Ja". Darüber hinaus verrät er allerdings nichts: Man arbeite hart an den kommenden Filmen und wolle sich voll und ganz darauf konzentrieren. Was danach passiere, "werden wir dann sehen".

Welche Charaktere könnten sich nach Avengers: Infinity War verabschieden?

