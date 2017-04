Bald auch olympische Disziplin? - eSport wird Medaillen-Event bei den Asienspielen 2022

FIFA 17 könnte eines der ersten olympischen eSport-Spiele werden

Womöglich dauert es nicht mehr allzu lange, und eSport wird als olympische Disziplin anerkannt. Der erste Schritt in diese Richtung ist jetzt jedenfalls getan. Wie das chinesische Olympia-Komitee und Alisports (Teil von Alibaba, dem chinesischen Ebay- beziehungsweise Amazon-Äquivalent) ankündigen, wird eSport eine Medaillen-Sportart bei den Asienspielen 2022, die in Hangzhou stattfinden.

Die Asienspiele oder Panasiatischen Spiele sind grob gesagt so etwas wie die olympischen Spiele des asiatischen Raumes. Sie stellen nach den olympischen Spielen das zweitgrößte Sport-Event der Welt dar: Bei den Asienspielen 2014 traten rund 10.000 Sportler gegeneinander an. Auch bei den 18. Asienspielen 2018 werden schon eSport-Matches zu sehen sein, aber erst 2022 gehen sie offiziell als Medaillen-Disziplin an den Start.

Auch bei den Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) gibt es bereits einen ersten Ausblick auf das, was da auf uns zukommen könnte, insbesondere, was die Titel angeht: Das einzige bisher offiziell für die AIMAG bestätigte Spiel ist FIFA 2017, allerdings soll bei dem Event auch ein MOBA-Titel (wie zum Beispiel League of Legends) sowie ein Echtzeitstrategie-Spiel (wie zum Beispiel StarCraft II) gespielt werden.

eSport: Reif für Olympia?

Glaubt ihr, dass eSport bald auch bei den olympischen Spielen stattfindet?