Batman: The Telltale Series - Hinweise auf Nintendo Switch-Version verdichten sich

Gerüchte um eine Nintendo Switch-Version von Batman: The Telltale Series bekommen neuen Aufschwung. Nachdem das Spiel bereits im März dieses Jahres in zwei ausländischen Onlineshops gelistet wurde, führt nun auch der spanische Händler FNAC das Episoden-Adventure in seinem Sortiment - und nennt euch gleich ein Release-Datum.

Sollten die Angaben stimmen, erscheint Batman: The Telltale Series für die Nintendo Switch am 6. Oktober 2017. Da eine offizielle Ankündigung sowohl von Nintendo als auch von Telltale noch aussteht, solltet ihr etwas Restskepsis bewahren. Die Zeichen für einen Switch-Release stehen aber gut. Schließlich zeigt sich das Entwickletrstudio aufgeschlossen gegenüber der neuen Nintendo-Konsole - im August erscheint etwa Minecraft: Story Mode - The Complete Collection.

Batman: The Telltale Series - Screenshots ansehen

