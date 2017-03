Batman: The Telltale Series - Händler listet Nintendo Switch-Version

Erscheint Batman: The Telltale Series auch bald für Nintendo Switch?

Die Telltale-Adventures sind inzwischen auf nahezu jeder Plattform vertreten - Tablets und Smartphones eingeschlossen. Daher scheint es nicht verwunderlich, dass auch die Nintendo Switch mit den Abenteuern versorgt werden könnte. Zumindest Batman: The Telltale Series scheint laut zweier Händler für die Switch geplant zu sein.

So lassen sich sowohl im Onlineshop des russischen Händlers Game Buy als auch des europäischen Händlers Ozgameshop entsprechende Einträge für Batman: The Telltale Series finden. Bei Game Buy ist sogar von einem Release am 30. Juni 2017 die Rede.

Ob der Händler bereits über Insider-Wissen verfügt oder hier lediglich einen Platzhalter angegeben hat, bleibt noch unklar. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Falls ihr das Adventure noch nicht gespielt habt, kann euch vielleicht Rae überzeugen - für sie ist die Telltale-Umsetzung das Beste, was Batman passieren konnte.

