Battalion 1944 - Weltkriegs-Shooter präsentiert erstmals Gameplay

Battalion 1944 erscheint für PS4, Xbox One und PC.

Mit Battalion 1944 wollen die britischen Entwickler von Bulkhead Interactive das Spielgefühl klassischer Weltkriegs-Shooter wie Call of Duty 2 und Medal of Honor auf der PS4, Xbox One und dem PC wiederbeleben - und laut YouTuber Westie haben die Macher bisher "einen sehr guten Job gemacht".

Westie hatte die Gelegenheit, die Pre-Alpha-Version von Battalion 1944 anzuspielen. Seine Eindrücke teilt er uns in einem exklusiven Gameplay-Video mit, in dem sich der auf Shooter spezialisierte Videomacher in einem Team-Deathmatch auf der Map Manor austobt. Westie zufolge haben sich die Entwickler die Mühe gemacht, den aus diversen Shootern bekannten Strafe-Jump in den Programmcode der Unreal Engine 4 einzubauen, der ein Schlüssel-Gameplay-Element in Battalion 1944 sei. Manche Bereiche in der Map seien nur durch einen Strafe-Jump erreichbar.

Hier könnt ihr euch das Gameplay-Video anschauen:

Battalion 1944 ist ein reiner Multiplayer-Titel, der 2017 für PS4, Xbox One und den PC erscheinen soll. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht. Eine Closed Alpha soll im Mai 2017 kommen.

Was haltet ihr von dem Gameplay-Material?