Battle of Superheroes - Welche Comic-Superhelden sollen kämpfen?

Comic-Fans haben neben den großen Conventions ins Amerika mittlerweile auch in Deutschland die Qual der Wahl, wohin sie pilgern wollen, um Stars zu treffen und ihre Geek-Kultur zu zelebrieren. Eine Gelegenheit dazu ist die MCM Comic Con, die am 20. und 21. Mai in Hannover stattfindet.

Passend zum Thema läuft bei uns vom 6. bis 12. Mai die Themenwoche Comics rund um die MCM Comic Con, um Superhelden, Kultserien und Cosplay. Und ganz nebenbei wollen wir über diese sieben Tage von unserer Community den größten Comic-Superhelden küren lassen!

Battle of Superheroes - Wer kämpft gegen wen?

Wer im Turnier während der Themenwoche gegeneinander antritt, entscheiden nämlich nicht wir - das ist Sache unserer Fans auf der Website. Zuerst muss aber bestimmt werden, aus welchen Superhelden sich die Kämpferriege für das Battle of Superheroes überhaupt zusammensetzt.

Die 64 Charaktere mit den meisten Nennungen treten am 6. Mai in der ersten Runde gegeneinander an, am Tag darauf die 32 höchstgewerteten, dann 16, dann acht, vier, zwei, bis am 12. Mai der Sieger des »Battle of Superheroes« feststeht.

Unter allen abstimmenden Teilnehmern verlosen wir an jedem Tag des Turniers Tickets für die MCM Comic Con in Hannover. Mitmachen lohnt sich für Comic-Fans also auf jeden Fall!

Wer darf antreten? Jetzt die Teilnehmer am »Battle of Superheroes« bestimmen!

MCM Comic Con in Hannover - Superhelden, Stars und Wrestler