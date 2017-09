Borderlands 3 - Battleborn-Creative Director spielt offenbar wichtige Rolle bei der Entwicklung

Battleborn-Fans müssen jetzt stark sein: Der Gearbox-Heldenshooter soll keine Updates mehr erhalten. In der Bekanntgabe versteckt sich allerdings auch noch ein sehr freudiger Hinweis, der vor allem Borderlands-Fans aufhorchen lässt. Erst kürzlich hieß es auf der PAX West ziemlich unmissverständlich, dass Gearbox an dem Projekt arbeite, das sich die Fans am meisten wünschen. Also Borderlands 3, auch wenn das niemand offiziell sagen will. Jetzt erwähnt der Battleborn-Creative Director Randy Varnell quasi nebenbei, dass er eine "signifikante Rolle" bei diesem bisher noch unangekündigten Projekt spielen wird.

Gearbox-Chef Randy Pitchford verkündete vor wenigen Tagen, man wolle mit dem nächsten Teil des Franchises einen "großen, würdigen Schritt nach vorn" machen. Aktuell sollen 90 Prozent des Teams an Borderlands 3 arbeiten – beziehungsweise an diesem total mysteriösen Spiel, das bisher noch nicht offiziell angekündigt wurde, das sich aber alle von Gearbox wünschen.

Randy Varnell bestätigt natürlich auch nicht, dass es sich bei dem Titel um das dritte große Borderlands (The Pre-Sequel ausgenommen) handelt. Genauso wenig verrät er, worin seine "signifikante Rolle" bei der Entwicklung besteht. 2016 hieß es übrigens auch schon, dass der Battleborn-Art Director Scott Kester in derselben Position für das ominöse, neue Spiel zurückkehren soll.

