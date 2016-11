Battlefield 1 - Battlefest versorgt euch ab morgen mit Community-Missionen & mehr

Battlefield 1 - 12 Minuten Gameplay aus der Kampagne - Dramatische Gefechte aus der Mission Stahlgewitter

Vor kurzem hat DICE die Zukunftspläne für Battlefield 1 bekannt gegeben. Neben den Hardcore-Servern versprach das Studio unter anderem auch eine Rückkehr des Battlefests. Morgen ist es nun soweit und das einwöchige Event geht wieder an den Start. Ab dem 16. November liefert euch Battlefield 1 damit allerlei Bonus-Inhalte. So stellen die Entwickler etwa neue Aktivitäten, Anmeldebelohnungen oder Community-Missionen in Aussicht.

Weitere Details zum Battlefest will DICE in einem Live-Stream verraten, der morgen stattfinden will.

Sound off! Will this be your first Battlefest? Don't miss tomorrow's livestream to get all the details: https://t.co/KZHqGdlZ4C pic.twitter.com/d8c6bQilCu — Battlefield (@Battlefield) November 15, 2016

Battlefield 1 erschien am 21. Oktober für PS4, Xbox One und PC. Falls ihr noch unschlüssig seid, ob euch der Weltkriegs-Shooter zusagt, empfehle ich euch unseren GamePro-Test, der sowohl die Singleplayer-Kampagne als auch den Multiplayer-Modus beleuchtet.

Freut ihr euch auf das Battlefest?

