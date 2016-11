Battlefield 1, Call of Duty & Co. - Die großen Herbst-Releases in der Test-Übersicht

Battlefield 1 gehört zu den Highlights des Jahres 2016.

Der Herbst hielt bis jetzt zahlreiche Releases bereit. Keine Woche verging, ohne dass nicht mindestens ein großes Spiel auf den Markt kam. Neben Battlefield 1 waren da etwa Gears of War 4, Watch Dogs 2 oder auch Call of Duty: Infinite Warfare – um nur ein paar Titel zu nennen. Schnell kann man da mal den Überblick verlieren und genau das wollen wir ändern, oder dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Daher haben wir für euch eine Test-Übersicht angefertigt, die die wichtigsten Herbst-Releases samt Wertungen auflistet.

Forza Horizon 3

Genre: Open World-Rennspiel Release: 27. September 2016 Wertung: 92

Forza Horizon 3 - Test-Video zum besten Rennspiel des Jahres

Auszug aus dem Test:

"Satt sind die Entwickler von Playground Games aber noch lange nicht. Dem bisherigen Zweijahres-Rhythmus folgend kommt jetzt und steht direkt vor einem Dilemma. Denn kann man einen nahezu perfekten Open-World-Raser noch besser machen? Unser Test zeigt, dass das geht - wenn auch nur knapp."

Forza Horizon 3 im Test - Down Under? Obenauf!

FIFA 17

Genre: Fußballsimulation Release: 29. September 2016 Wertung: 90

Fifa 17 - Test-Video: Spitzensport mit Frostbite-Engine

Auszug aus dem Test:

"Ob Grafik-Engine oder Story-Modus – EA hat sich in diesem Jahr für FIFA 17 viel vorgenommen. Der Test zeigt aber: Im Kern bleibt vieles beim Alten."

FIFA 17 im Test - Stagnation auf allerhöchstem Niveau

XCOM 2

Genre: Rundenstrategie Release: 30. September 2016 Wertung: 89

XCOM 2 - Test-Video zum Taktik-Highlight

Auszug aus dem Test:

"Was für eine bescheuerte Idee! tritt gleich zum Start unsere Heldentaten aus dem Vorgänger mit Füßen: Wir haben die Alien-Invasoren in gar nicht besiegt, eröffnet es uns. Stattdessen haben uns die Außerirdischen in den Boden gestampft und unterdrücken jetzt mit dem ADVENT-Marionettenregime die Welt.



Wenn das mal kein Paradebeispiel dafür ist, wie man eine Fortsetzung so demotivierend wie möglich beginnen kann. Aber wenn man uns nun fragen würde, wie man eine Fortsetzung denn richtig macht - und wie man sie gelungen auf Konsolen portiert! - dann würden wir begeistert auf den ganzen Rest von XCOM 2 zeigen."

XCOM 2 im Test - Auch auf Konsolen genial

Mafia 3

Genre: Open-World-Action Release: 7. Oktober 2016 Wertung: 72

Mafia 3 - Kostenlose Outfits im Gameplay-Trailer

Auszug aus dem Test:

"Es ist eine Zeit der Gewalt und des Umbruchs, von der Mafia 3 aus der Sicht einer schwarzen Hauptfigur erzählt. Aber so ambitioniert dieser Ansatz ist, so sehr bremsen ihn die immer selben Open-World-Einsätze und technischen Fehler aus. "

Mafia 3 im Test - A History of Violence

Gears of War 4

Genre: Third-Person-Shooter Release: 11. Oktober 2016 Wertung: 90

Gears of War 4 - Test-Video: Der perfekte Generationswechsel

Auszug aus dem Test:

"Doch auch wenn ihr zu dem Teil der Spielerschaft gehört, die sich in erster Linie für den Mehrspielermodus interessiert, solltet ihr der Kampagne eine faire Chance geben. Es lohnt sich wirklich, zumal technisch ein hübsch ekliges Feuerwerk abgebrannt wird, das dank toller Lichteffekte vor allem in den dunklen Passagen zu grandioser Form aufläuft. "

Gears of War 4 im Test - Der perfekte Generationswechsel

Rise of the Tomb Raider: 20-Jahre-Jubiläumsedition

Genre: Action-Adventure Release: 11. Oktober 2016 Wertung: 90

Rise of the Tomb Raider - So gut sieht das Gameplay auf PS4 Pro aus

Auszug aus dem Test:

"Ab dem 11. Oktober 2016 ist das Action-Adventure endlich auch in der 20-Jahre-Jubiläumsedition für die PlayStation 4 erhältlich. Und wie sich das für einen Geburtstag gehört, packt Entwickler Square Enix neben dem Hauptspiel und allen bisher herunterladbaren Inhalten auch das ein oder andere Geschenk hinzu, damit sich das Warten für die PlayStation-Spieler auch wirklich gelohnt hat. Season-Pass-Inhaber der Xbox-One- oder PC-Version können sich übrigens ebenfalls über einen Großteil der Inhalte freuen."

Rise of the Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum im Test - Keine Pause für Lara

Battlefield 1

Genre: Ego-Shooter Release: 21. Oktober 2016 Wertung: 91

Battlefield 1 - Test-Video: Ein Multiplayer-Megahit

Auszug aus dem Test:

"Für Solo-Spieler ist Battlefield 1 somit also eher ein »Nice-to-have«, die große Stunde schlägt mal wieder - Überraschung - im Multiplayer-Modus. Hier können sich bis zu 64 Spieler in gewaltigen Schlachten und mehreren Modi bekriegen, die neueste Modus-Kreation von Dice hört auf den Namen »Operationen« und verheiratet gekonnt Elemente aus den beliebten Rush- und Conquest-Modi."

Battlefield 1 im Test - Wuchtige Weltkriegs-Wiederkehr

Titanfall 2

Genre: Ego-Shooter Release: 28. Oktober 2016 Wertung: 88

Titanfall 2 - Testvideo zu Respawns Mech-Shooter

Auszug aus dem Test:

"So viel vorab: Titanfall 2 entpuppt sich nach etlichen Stunden als erstaunlich spaßiger (Multiplayer-)Shooter. Zudem liefen die Server von der ersten Minute an durchweg stabil, Ausfälle oder Verbindungsabbrüche sind uns nicht aufgefallen. Einen so reibungslosen Start bei Online-Shootern erleben wir selten, was allerdings auch der geringen Spielerzahl von Titanfall 2 geschuldet sein dürfte - aber dazu später mehr."

Titanfall 2 im Test - Fast nichts zu Mech-ern

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition

Genre: Rollenspiel Release: 28. Oktober 2016 Wertung: 90

Skyrim Special Edition - Angespielt: Für wen lohnt sich die HD-Version?

Auszug aus dem Test:

"Man soll große Begriffe wie Meilenstein ja nicht inflationär gebrauchen. Das jährliche Hardware-Update eines überteuerten Mobiltelefons ist kein Meilenstein, der millionste Download eines Free2Play-Titels auch nicht. In der Welt der Technik muss ein Meilenstein schon mehr leisten. Ein Genre umkrempeln, zum Beispiel. Eine ganze Generation von Spielern begeistern. Und Jahre nach dem Release noch präsent sein, sei es durch Mods oder immer neue Erweiterungen.



Ein solcher Meilenstein ist Bethesdas Rollenspiel . Der Brocken erschien bereits im November 2011 und räumte seinerzeit Bestwertungen und massenhaft Preise ab. Sollte hier wider Erwarten noch jemand Bildungslücken haben, dann kann er sie jetzt mit der schließen."

Skyrim Special Edition im Test - Immer noch legendär

Call of Duty: Infinite Warfare

Genre: Ego-Shooter Release: 4. November 2016 Wertung: 80

Call of Duty: Infinite Warfare - Testvideo: So gut funktioniert die Call-of-Duty-Formel im Weltall

Auszug aus dem Test:

"Man könnte fast meinen, mit Infinite Warfare erwarte uns der Teufel in Spielgestalt. Den Verkaufszahlen wird das vermutlich trotzdem keinen Abbruch tun, auch 2016 dürfte Call of Duty wieder millionenfach über die Ladentheke wandern, Gewohnheit eben. Aber wie gut ist das fertige Spiel denn jetzt eigentlich? Wir sind in diesem Test der Meinung: Besser als sein Ruf!"

Call of Duty: Infinite Warfare im Test - Besser als sein Ruf

Dishonored 2

Genre: Stealth-Action-Adventure Release: 11. November 2016 Wertung: 88

Dishonored 2 - Test-Video zum Schleichspiel des Jahres

Auszug aus dem Test:

"Kann die Reise nach Karnaca im Test also tatsächlich den Genre-Giganten Thief, Bioshock und Deus Ex die Stirn bieten? Nimmt es wie die coolen Ideen des Erstlings und bastelt daraus ein Meisterwerk? Die simple Antwort: Jein. Dishonored 2 gehört spielerisch ohne Frage zu den besten Stealth Games der letzten 15 Jahre und macht tatsächlich sehr vieles besser als sein Vorgänger. Vieles. Aber eben nicht alles. "

Dishonored 2 im Test - So gut war Stealth seit Jahren nicht

Watch Dogs 2

Genre: Open-World-Action Release: 15. November 2016 Wertung: 80

Watch Dogs 2 - Test-Video zur Hacker-Action

Auszug aus dem Test:

"Geschichte, Look, Charaktere und Atmosphäre zeichnen das Bild einer jungen und hippen Generation, die sich in den Medien bewegt, wie ein Fisch im Wasser - und überzeichnet sie ohne jede Selbstironie. Im Gegenzug werden aber auch viele aktuelle Streitfälle rund um Datenschutz und Popkultur aufs Korn genommen, Datenkrake Google wird zu »Nudle« und unser Gegenspieler ist ein in Sachen Privatsphäre skrupelloser Yoga-Hipster. Das macht es nicht ganz einfach zu sagen, was man in Watch Dogs 2 nun ernst nehmen soll und was nicht, zumal die Helden selbst nicht gerade zimperlich mit Datenschutz und -manipulationen umgehen. Wer sich daran nicht stört und sich auf die schräge Achterbahnfahrt einlässt, erlebt aber auch, wie Ubisoft es schafft, sich spielerisch endlich wieder der Formelhaftigkeit früherer Open-World-Titel zu entziehen."

Watch Dogs 2 im Test - Hackerparadies mit Hindernissen

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Fehlt ein Spiel in der Liste und wünscht ihr euch, dass wir solche Test-Überblicke in Zukunft regelmäßig veröffentlichen? Habt ihr sonstige Verbesserungsvorschläge?