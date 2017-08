Battlefield 1 - CTE-Update nun auf PS4 & Xbox One verfügbar

Spieler der PS4- und Xbox One-Versionen von Battlefield 1 können ab sofort in sogenannten Community Test Environments (CTE) teilnehmen. Das teilte Entwickler DICE mit. Allerdings gibt es eine nicht unwichtige Voraussetzung: Ihr müsst den Premium Pass besitzen, um mitzumachen.

CTEs sind im Grunde dasselbe wie die Public Test Server der PC-Version von The Division, nämlich Server, auf denen man mithelfen kann, kommende Features und Modi noch vor deren offiziellem Release ausprobieren kann. Bei Battlefield 1 könnt ihr so zum Beispiel den neue Supply Modus, neue Maps wie Lupkow Pass oder das überarbeitete Pferde-Handling auf den CTEs ausprobieren. Anschließend seid ihr dazu aufgerufen, den Entwicklern Feedback zu den Inhalten zu geben.

Bei manchen Features gibt es allerdings keine Garantie, dass sie in der Testform auch im fertigen Spiel erscheinen. Gesetzt sind hingegen die Inhalte des In The Name of the Tsar-DLC, der im September erscheinen wird. CTE-Teilnehmer können schon im Vorfeld neue Waffen wie die Fedorov Avtomat oder die Double Barrel Shotgun testen.

Um am CTE teilzunehmen, geht ihr einfach auf den "Mehr"-Eintrag im Hauptmenü von Battlefield 1 und befolgt die angezeigten Schritte.

