Battlefield 1 - DICE reagiert auf Downgrade-Vorwürfe

Battlefield 1 soll seit dem Patch 1.04 unter Grafik- und Performance-Problemen leiden.

Battlefield 1 – beziehungsweise dessen Macher DICE steht in der Kritik: Seitdem letzte Woche das große Herbst-Update online gegangen ist, klagen viele Spieler über ein vermeintliches Grafik-Downgrade. Sie machen ihrem Unmut darüber unter anderem im offiziellen Battlefield 1-Forum Luft und mittlerweile gibt es auch die ersten Reaktionen seitens der Entwickler: DICE-Produzent David Sirland meldet sich via Twitter zu Wort.

@smathers11211 @PeterBim Graphics has not been downgraded obviously - but I would like to see a video comparasion if you got one. — David Sirland (@tiggr_) November 18, 2016

Er gibt zu allererst zu Protokoll, dass es kein Grafik-Downgrade gegeben habe. Allerdings seien Veränderungen an den Texturen und ihrem Streamen vorgenommen worden, damit jederzeit eine gute Performance gewährleistet sei. Möglicherweise erwecken diese Änderungen den Eindruck einer weniger detaillierten Grafik, da zum Teil in bestimmten Situationen niedriger aufgelöste Texturen geladen werden können.

@PeterBim @smathers11211 This can result in a lower res version getting loaded of a specific texture at a specific time for instance. — David Sirland (@tiggr_) November 18, 2016

Allerdings müssten diese Änderungen eigentlich für ein flüssigeres Spielen sorgen und dürften keinen negativen Einfluss auf die Framerate haben, wie David Sirland zu Bedenken gibt. Viele Spieler beklagen aber trotzdem auch massive Performance-Einbußen seit dem letzten Update. Laut David Sirland sollen diese allerdings eine andere Ursache haben.

@PeterBim @smathers11211 It's not the same thing - at all. If there is performance issues, there is something else going on outside of that — David Sirland (@tiggr_) November 18, 2016

Trotz alledem seien Rendering-, Performance- und Grafik-Probleme aktuell die höchste Priorität von DICE: Man wolle sich den Schwierigkeiten mit der Grafik von Battlefield 1 schnellstmöglich annehmen.

Habt ihr ähnliche Erfahrungen beim Battlefield 1-Spielen gemacht?