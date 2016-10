Battlefield 1 - Extrem frustrierter Spieler gibt überraschend gute Anfängertipps

Battlefield 1 - Test-Video: Ein Multiplayer-Megahit

Normalerweise ist die Schreihals- und Rant-Kultur nichts, was auf ein Podest gestellt werden sollte, doch die Tipps eines sehr frustrierten Battlefield 1-Spielers sind so hilfreich, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollten. Tatsächlich lesen sich seine in Capslocks verfassten Wutbemerkungen so pointiert und lustig, dass eine Impulshandlung eigentlich ausgeschlossen ist.



So erinnert er beispielsweise daran, dass auch Flugzeuge Punkte einnehmen können, wieso der Späher nicht Scharfschütze heißt und dass einige Karten auch alternative Zugänge zu Flaschenhals-Passagen anbieten. Wer die englische Sprache einigermaßen beherrscht, sollte also nicht lange zögern und in den cholerischen Zeilen schmökern, die ihr hier finden könnt.

