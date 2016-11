Battlefield 1 - Rentner lernt Weltkriegs-Shooter durch seinen Enkel kennen & lieben

Battlefield 1 - Story-Trailer: Erstmals Gameplay aus der Kampagne

Wie muntert ihr euren Großvater auf, wenn er sich in letzter Zeit nicht besonders wohl und etwas einsam fühlt? Habt ihr schon überlegt, mit ihm in dieser Situation ein Videospiel zu spielen? Vielleicht solltet ihr es mal ausprobieren. Auf diese Idee kam nämlich vor Kurzem der Reddit-User gunnerkes und machte damit nicht nur seinem Großvater eine Freude, sondern erwärmt auch die Herzen zahlreicher Battlefield 1-Fans.

»[...], er war zuletzt etwas angeschlagen und seine Frau ist zurzeit mit Freunden im Urlaub. Also habe ich mich entschlossen, meinen PC zu ihm mitzunehmen und ihm Battlefield 1 zu zeigen«, so der Engländer. Zusammen wagten sie sich an eine der War Stories der Singleplayer-Kampagne – der Jüngere der beiden Männer an der Tastatur, sein Großvater, »der eigentlich nie einen PC benutzt«, an der Maus. Anfangs gab es zwar ein paar Startschwierigkeiten. So hob sein Großvater die Maus immer hoch, wenn ihm gunnerkes sagte, dass er die Maus nach oben bewegen solle. Doch letztlich lernte der fast 80 jährige Veteran Battlefield 1 kennen und lieben.

"Im Ernst, es hat ihn absolut umgehauen, er meinte, sein Herz habe vor Aufregung gepocht und er war komplett begeistert. Es war toll, ihn so zu sehen und diesen Moment mit ihm zu teilen. Wir saßen stundenlang da und haben [die War Story] vom Anfang bis zum Ende gespielt."

Kurz darauf besuchte gunnerkes seinen Großvater übrigens erneut, um mit ihm eine weitere War Story anzugehen. Und diesmal hielt er seinen Besuch auch auf Video fest, damit ihr euch selbst davon überzeugen könnt, wie viel Spaß sein Großvater mit Battlefield 1 hat.

Battlefield 1 erschien am 21. Oktober 2016 für PS4, Xbox und PC. Erst kürzlich erfuhr der Weltkriegs-Shooter mit dem Herbst-Update 1.04 große Änderungen, über die wir euch in diesem Artikel informieren. Zusätzlich haben wir hier einen Blick auf das überarbeitete Squad-System geworfen.

Was sagt ihr zu der Geschichte?