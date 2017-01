Battlefield 1 - So sieht der Weltkriegs-Shooter aus den Augen einer Künstlerin aus

Battlefield 1 inszeniert Schlachtfelder, die wahrlich Eindruck hinterlassen.

Wenn Kunst neue Kunst hervorbringt so oder so ähnlich lässt sich wohl das beschreiben, was sich vergangenes Wochenende in einem Familienhaushalt abgespielt hat: Die Userin WonderlandOnAcid ist Ehefrau eines begeisterten Battlefield 1-Spielers und hat offenbar ihrem Mann schon mehrfach über die Schulter gesehen, wenn er mal wieder über die virtuellen Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs marschiert ist.

Die Bilder, die sie dort in der enorm authentisch wirkenden Spielwelt gesehen hat, haben offenbar Eindruck hinterlassen und die Frau zu einem eigenen Bild inspiriert:

Battlefield 1 - User-Kunst

Während im Hintergrund die Einschläge von Fliegerbomben und Schützengräben zu sehen sind, richten im Vordergrund einige Soldaten ihre Waffen auf den Feind. Sie tragen Gasmasken und erinnern sehr an die Bilder von Otto Dix, einem bekannten Künstler des 20. Jahrhunderts, der seine Eindrücke des echten Ersten Weltkriegs ebenfalls in einer Bilderserie verarbeitete.